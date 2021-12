Ministro da Ciência critica "incompetência" dos governos dos Açores no lançamento do porto espacial

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, disse esta quinta-feira que propôs um regime jurídico das atividades espaciais porque houve "incompetência" dos governos regionais dos Açores para avançar com o porto espacial de Santa Maria.

"Há uma janela de oportunidade muito pequena. Eu lancei esta ideia ao então Governo Regional dos Açores no verão de 2018. Passaram três anos e meio, nada aconteceu, porque a solução que estava dada não funcionou, houve incompetência local e houve sobretudo falta de humildade no projeto", afirmou Manuel Heitor, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, à margem da cerimónia de receção de uma nova antena de receção de dados no Air Centre.

"Passados três anos, temos de ter uma solução nova, temos de garantir uma solução e trazer competências de todo o mundo para fazer acontecer", acrescentou.

Em 2018, o Governo Regional dos Açores era liderado pelo socialista Vasco Cordeiro e desde novembro de 2020 que a região é governada pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, tendo como presidente do executivo o social-democrata José Manuel Bolieiro.

Questionado em concreto sobre se estava a dizer que houve incompetência por parte dos últimos dois governos regionais dos Açores, Manuel Heitor disse que "neste processo, houve, porque senão já estava feito".

"Na Nova Zelândia demorou dois anos. Foi decidido em dezembro de 2015, o porto espacial estava pronto em setembro de 2016 e os primeiros lançamentos foram em 2017. Era possível fazer um porto espacial e lançar em dois anos. O projeto que lançámos em 2018 está ainda parado no papel. Não houve capacidade local", afirmou.

Repetindo várias vezes que a proposta de regime jurídico das atividades espaciais que apresentou respeita a autonomia dos Açores e a Constituição portuguesa, o ministro da Ciência disse que o projeto do porto espacial de Santa Maria não podia "perder mais tempo", sob pena de não avançar.

"A solução que demos é uma solução de licenciamento para facilitar, porque temos uma janela de oportunidade muito pequena, agora que temos o novo quadro de financiamento plurianual europeu, sobretudo com o novo Programa Europeu do Espaço. Temos seis meses para o fazer. Ou faz-se agora ou já não se faz", frisou.

O parlamento dos Açores manifestou-se esta quinta-feira, por unanimidade, "contra a aprovação" do regime jurídico das atividades espaciais proposto pelo Governo da República, considerado um ataque à autonomia regional e uma violação da Constituição.

Na legislação em vigor, consultada pela Lusa, os licenciamentos de atividades espaciais nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira são definidos por decreto legislativo regional", enquanto o projeto do Governo da República prevê que os licenciamentos sejam apenas "objeto de consulta ao Governo Regional".

Questionado sobre as críticas dos deputados regionais, Manuel Heitor disse que não as ouviu, mas frisou que "são os açorianos que perdem se o projeto continuar parado".

"Eu sei bem aquilo que fiz em defesa dos açorianos, em defesa de Portugal no mundo e em defesa da Europa para criar um centro de lançamento europeu que poderia ser o primeiro e o mais importante. Esta oportunidade está a ser perdida, face àquilo que, entretanto, se desenvolveu na Escócia, face aos novos desenvolvimentos na Suécia e na Noruega e um projeto que era único e inédito há três anos e meio está parado", reforçou.

O Governo da República aprovou em março de 2019 a criação da agência espacial portuguesa Portugal Space, com sede na ilha de Santa Maria, nos Açores.

Inicialmente estava previsto que o contrato para a instalação e funcionamento do Porto Espacial de Santa Maria fosse assinado em junho de 2019, para que os primeiros lançamentos de pequenos satélites ocorressem no verão de 2021.

As duas propostas que chegaram à fase final do procedimento foram excluídas pelo júri do concurso público e um dos consórcios impugnou a decisão em tribunal, solicitando, além da admissão da sua proposta, que não possa ser lançado novo concurso para o mesmo efeito.

