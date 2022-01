Obras para nova linha circular do metro de Lisboa estão a criar constrangimentos

As obras para a nova linha circular do metro de Lisboa estão a criar constrangimentos. Moradores do bairro da Madragoa, no centro da cidade, estão a ser obrigados a sair de casa.

O projeto de linha circular para o metro de Lisboa está a avançar.

A estação do Rato vai ligar-se à do Cais do Sodré e, pelo meio, Estrela e Santos surgem como novas paragens.

As mudanças exigem obras e estudos, sendo que 33 frações na Travessa do Pasteleiro receberam um aviso de expropriação, a maior parte pertencendo a moradores, as restantes lojas, tendo de deixar o local até ao dia 3 de Janeiro.

Carla Martins é uma das moradoras afetadas pelo processo, e vai ficar fora de casa pelo menos três semanas, recebendo uma indemnização.

Além dos moradores, há também comerciantes prejudicados.

O objetivo é analisar a estrutura dos vários edifícios.

Um perito independente avaliou o montante total para as compensações: são cerca de 125 mil euros.

A questão já chegou à Assembleia Municipal de Lisboa, tendo sido aprovada uma moção com vista à suspensão das expropriações.

SAIBA MAIS