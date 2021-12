Portugal perdeu mais de 200 mil habitantes numa década

De acordo com os dados provisórios do Censos 2021, é a primeira vez em 50 anos que Portugal perdeu mais de 200.000 habitantes numa década. O país apresenta, assim, 182 idosos por cada 100 jovens. Há 10 anos, este índica era de 128.

Atualmente, Portugal tem 10.344.802 habitantes, isto é, perdeu mais de 217.000.

Na última década apenas aumentaram as populações da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve. O Alentejo apresenta uma descida acentuada de população, com quase 7% das pessoas do que há 10 anos.

Relativamente ao nível de escolaridade, mais de 21% dos residentes no país tem o ensino secundário e o número de licenciados também aumentou.

SAIBA MAIS