Portugal tem 10.344.802 habitantes, menos 2,1% que há 10 anos

Portugal tem 10.344.802 habitantes e perdeu 217.376 pessoas nos últimos 10 anos, uma percentagem de 2,1 por cento que resulta de um saldo natural negativo de 250.066 pessoas, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística.

Os números, que reveem em baixa os que foram divulgados em julho, constam dos resultados provisórios do Censos2021.

Aumentam os divorciados, diminuem os casados

Os dados revelam também um aumento de divórcios e uma diminuição de casamentos, havendo 43,4% de solteiros entre a população residente em Portugal.

"Nos últimos 10 anos, aumentou a importância relativa da população divorciada", conclui o Instituto Nacional de Estatística (INE), no item dedicado ao "estado civil" constante do documento divulgado hoje.

Esta é a segunda fase de divulgação de resultados provisórios dos Censos 2021, antecipando a data inicialmente prevista de 28 de fevereiro de 2022, depois da divulgação de resultados preliminares em 28 de julho.

Aumento da escolarização na última década, 21,3% têm o secundário

O nível de escolarização em Portugal aumentou significativamente em Portugal e 21,3% da população tem hoje o ensino secundário, crescendo também o número de residentes com cursos superiores.

De acordo com resultados provisórios, em 2021 tinham o e ensino secundário ou pós-secundário 21,3% dos residentes em Portugal, um aumento em relação aos 11,8% registados em 2011.

Também ao nível do ensino superior houve um crescimento significativo, e os Censos de 2021 apontam que a percentagem de população com cursos superiores passou dos 7,2% para os 11,8%.

População com 65 anos ou mais aumentou 20,6% na última década

O número de pessoas com 65 anos ou mais de idade aumentou 20,6% nos últimos 10 anos e representa hoje 23,4% da população portuguesa.

O INE assinala também que aumentou na última década o desequilíbrio no volume da população dos dois sexos, com um rácio de 90,7 homens por cada 100 mulheres, menos 0,8 pontos do que em 2011.

Os números constam dos resultados provisórios do Censos 2021, cuja segunda fase de divulgação começou hoje.