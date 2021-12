Sindicato do SEF diz que botão de pânico é “mera ideia colorida que não passa disso mesmo”

O presidente do sindicato do SEF, Acácio Pereira, desvaloriza a instalação de um botão de pânico no aeroporto de Lisboa e diz que a prioridade devia ser melhorar a qualidade dos serviços.

“Não vejo este botão como um botão a dizer ‘estou a ser agredido’. (...) Os centros de instalação dos aeroportos são para estadas curtas, no máximo 48 horas, e temos situações em que cidadãos esperam 30/40 dias. É isso que é preciso resolver e não meras ideias coloridas que não passam disso mesmo”, afirmou, em entrevista à SIC Notícias.

Instalações do SEF no aeroporto de Lisboa continuam sem botão de pânico

As instalações do SEF no aeroporto de Lisboa continuam sem qualquer botão de pânico. A medida foi prometida há um ano pelo Governo, na sequência da morte do ucraniano Ihor Homeniuk.

O objetivo é evitar situações de abuso e proteger os cidadãos estrangeiros que cheguem a Portugal sem documentos.

À TSF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras diz que o atraso está relacionado com a pandemia.

