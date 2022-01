Trabalhadores da Fundação INATEL protestam junto à sede

Os trabalhadores da Fundação INATEL concentram-se esta manhã em protesto, em Lisboa para exigirem aumentos salariais e a revisão do horário de trabalho.

Junto à sede da instituição, protestam contra a falta de cumprimento dos acordos realizados há três anos. O pagamento do subsídio noturno e de turno e a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais são as outras exigências.

A concentração foi organizada pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotearia e Turismo de Portugal e pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses.