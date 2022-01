"Um Só Natal para Todos" distribui refeições a quem mais precisa no Porto

A poucos dias do Natal começaram a surgir novas iniciativas solidárias. No Porto foi organizado um jantar para cerca de 600 pessoas em situação de sem abrigo e carenciadas. "Um Só Natal para Todos" repete-se há 14 anos e este ano conta com 20 voluntários.

Este ano devido à pandemia não foi possível fazer o típico convívio de Natal, mas por esta altura, o espírito natalício não morre e a ceia para o centro cultural desportivo do Porto nunca pode faltar.

A organização tem registado um aumento nos pedidos de ajuda, em particular entre os mais jovens.