As seis notícias mais lidas durante a semana no site da SIC Notícias

O jornalista Diogo Torres, enviado da SIC a Durban, na África do Sul, testemunhou que João Rendeiro mudou a postura durante a inquirição no tribunal.

Tiago Correia, professor de Saúde Pública Internacional e comentador SIC, aponta como desafio para as próximas semanas o número de pessoas que poderá ficar em isolamento na sequência do aumento de casos de Ómicron. Considera, no entanto, que a nova variante poderá ser o "princípio do fim" da pandemia.

Já é conhecido o novo calendário escolar para este ano letivo, que sofreu alterações por causa das medidas relativas à pandemia de covid-19. O segundo período de aulas arranca a 10 de janeiro, em vez de 3 de janeiro. A primeira semana do ano será de contenção. O adiamento aplica-se a todos os níveis de ensino, público e privado, incluindo creches e ATL.

O ator estava em coma há quase cinco meses. Nesta segunda-feira, Rogério Samora tinha sido transportado para o Hospital Amadora-Sintra para ser observado devido a uma febre alta persistente por causa de uma infeção e estava com prognóstico reservado. Acabou por não resistir.

5. Doente foge a pé e enrolado em cobertor de hospital em Coimbra

Um doente que tinha sido assistido a um enfarte agudo de miocárdio abandonou pelo próprio pé, enrolado num cobertor, os Hospitais da Universidade de Coimbra.

6. Um despedimento que agitou as redes sociais

O caso aconteceu nos Estados Unidos da América. Uma empregada de mesa foi despedida do restaurante onde trabalhava, em Bentonville, depois de receber, juntamente com uma colega, uma gorjeta de 4.400 dólares (cerca de 3.900 euros).