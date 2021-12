Caso João Rendeiro: "Foi chamado de fugitivo e mostrou-se visivelmente nervoso"

O jornalista da SIC Diogo Torres, enviado à África do Sul, conta que João Rendeiro mudou a postura quando começou a ouvir o juiz.

"Se, por um lado, entrou bastante confiante, de passo apressado, João Rendeiro mudou de forma drástica logo que começou a ouvir o juiz sobre parte dos argumentos do Ministério Público local. Isso aconteceu priuncipalmente quando foi chamado de fugitivo. Mostrou-se visivelmente nervoso e nem sequer quis falar aos jornalistas", relata o jornalista.

Nos dias anteriores, o ex-banqueiro falou aos jornalistas e disse mesmo que não iria regressar a Portugal

Tem 14 dias para recorrer da rejeição de liberdade sob caução

Para já, João Rendeiro vai ficar detido na prisão de Westville, onde deverá permanecer, depois de lhe ter sido negado o pedido para voltar a ficar numa esquadra de polícia.

O antigo presidente do BPP João Rendeiro tem 14 dias, a partir desta sexta-feira, 17 de dezembro, para recorrer da decisão do tribunal de Verulam, Durban, África do Sul, que lhe negou liberdade sob caução.

SAIBA MAIS