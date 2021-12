E se os exames escolares fossem como os exames médicos?

Um exemplo: devíamos, como comunidade, aprovar a extinção definitiva da palavra "culpa”.

Basta sair à rua e logo nos apercebemos da quantidade de gente que carrega "culpa" às toneladas. Todos temos “culpa” de qualquer coisa. O dia todo. A vida toda. E para nada. É uma poluição privada. Carregar “culpa“, essa eterna noiva, é um peso enorme sem a mais pequena utilidade. O governo devia fazer alguma coisa. Devíamos estabelecer coimas para quem a proferisse. Como um mandamento nutricionista, devíamos retirar “culpa” da dieta diária. Devia ser obrigatório que quem quisesse usar a palavra “culpa” a substituísse, por imperativo ético, etimológico ou por decisão judicial, pela palavra “responsabilidade”. Muito melhor, mais leve e útil, andaria o mundo, se conseguíssemos pôr as pessoas a escolher a “responsabilidade” em vez da “culpa”. Para além destas, há outras palavras que não são más de todo. São selectivamente más. Ou seja, são muito más, mas só em certos contextos.

O que seria se abolíssemos de vez a palavra “uniformizar” das escolas?

Nas escolas, por exemplo. O que seria se abolíssemos de vez a palavra “uniformizar” das escolas? Já agora, por que havíamos nós de o fazer? Há várias razões para isso. Em primeiro lugar, porque não se encontra um único professor que simpatize com a ideia pela qual o seu emprego consista em fazer com que todos os seus alunos tenham, como explica o dicionário, apenas uma forma ou aparência. Que todos sejam sempre o mesmo, não variem, imutáveis. Depois, porque, num mundo de constante e irreprimível mudança, faz pouco sentido ou nenhum, que procuremos eleger a monotonia como valor dominante de uma escola, de uma prática docente, a supressão da diferença, da variedade, da metamorfose. Depois ainda, porque já ninguém aceita com naturalidade que se possa admitir um descrédito pela forma, singular, como um aluno aprende ou como revela aquilo que sabe. Apenas para o obrigar a responder de uma forma que nada tem a ver com a sua aptidão e propensão.



Dito de outra forma, aceitamos sofisticadamente que um Picasso, um Gauguin ou um Miles Davis tenham o seu “estilo”, o seu “período”, a sua “fase”. Cá estamos para os idolatrar pela ruptura e inquietação que nos provocam. Aceitamos natural que um atleta atravesse um bom “momento” na sua carreira. Faz parte da vida, asseguramos. Contudo, para as crianças é que não estamos disponíveis para aceitar “estilos”, “propensões” “talentos”, “fases”, “rupturas”, “inquietações” ou “momentos”. Decidimos, algures no tempo, que todas estas coisas são prerrogativas de adultos. É nestes momentos que, com a maior pontualidade, aparece a palavra “uniformizar”.

Se estudar é isto, como é que alguém ainda estuda?

“Ainda não conheço nenhuma forma mais objectiva de avaliar um aluno sem ser pelos testes escritos”, dizia há dias um colega professor. Quando outro colega procurou dar a entender que existem muitas outras formas de conhecer o que um aluno sabe, logo alguém sentenciou, com o necessário instinto de realidade “Isso é tudo muito bonito, mas temos um programa para dar e um exame para preparar”. E eis que a palavra imediatamente apareceu: é preciso “uniformizar”. É preciso “dar” um programa igual para todos, avaliar todos pelos mesmos critérios, usar instrumentos de avaliação semelhantes, identificar uma forma “objectiva” de avaliar o que se escreve numa folha de exame “final”. Quando indagamos melhor, reparamos que a tal objectividade se faz através de um método simples: escolhemos uma lista de palavras ou expressões - tópicos de resposta - que terão de aparecer invariavelmente, dando uma cotação a cada uma dessas palavras. Quanto mais palavras destas aparecerem na resposta, melhor nota tem o aluno. Fornecemos previamente tópicos de resposta ou de orientação – matrizes - e avaliamos as suas respostas da seguinte forma: “O aluno apresenta e explica, de forma completa, 2 elementos de um dos tópicos de orientação”. 2 elementos 2. Se forem 3 é ainda melhor. 4 então... upa upa. 'Se não usares estes “elementos” é porque não sabes o suficiente sobre o assunto. Tenta de novo daqui a um mês ou para o ano'. Se estudar é isto, como é que alguém ainda estuda?

Ao mesmo tempo anunciamos ao mundo que o acto de aprender deve despertar no aluno o prazer de conhecer coisas e de as conhecer de forma certificada, crítica e criativa. Evidentemente, este tremendo equívoco é rapidamente detectado por todos. Por um lado dizemos que a singularidade é bem-vinda mas depois afunilamos tudo numa avaliação que só sabe ser simultânea e autocrática. Há uma contradição pegada entre o que se diz e o que se faz.

Não bate a bota com a perdigota



A escola atravessa um momento de redesenho de si mesma. E há um exército de professores disposto a crescer ainda mais na sua profissão. Disponíveis para evoluir para um mundo de aprendizagem em que se equilibre a liberdade de ensinar com a hospitalidade de aprender. São muitos, mesmo muitos, aqueles que querem saber mais como os alunos aprendem. Como os alunos expõem aquilo que sabem. Ninguém aceita que haja uma única forma de exprimir o que se sabe. A prova disso é que muitas escolas até já têm quadros de valor. Ou seja, enaltecimentos públicos de alunos que, não tendo boas notas, se revelaram exímios cidadãos e esforçados estudiosos. Mas isso de nada lhes vale se quiserem entrar numa universidade. Permita-se o vernáculo: não bate a bota com a perdigota.

Há vidas adiadas por causa de um dia mau



E não, este não é um manifesto contra os exames. Os exames são excelentes mecanismos de aprender. E de fazer aprender. Tanto para alunos como para professores. Os exames são excelentes formas de auxiliar um professor a perceber o que se passa na sua sala de aula e com cada aluno. É altamente recomendável o uso didáctico de exames. Exames de rotina nunca são má ideia. Aprender constitui um acto emocional. Um exame cria uma tensão artificial muitas vezes extremamente eficaz e útil para o acto de aprender. Colocar um aluno em situação de tensão encerra um impulso emocional que é virtuoso para a aprendizagem. A vida está cheia de situações de tensão. Todos temos de saber lidar com elas. São oportunidades de crescimento. Mas não é profissional desconhecer que esta tensão só funciona para algumas pessoas. Outras há que soçobram. Vão-se abaixo. Sabem a matéria mas “deu-lhes uma branca”. Qualquer professor experiente teve alunos excelentes com inesperadas notas más em exames. Há vidas adiadas por causa de um dia mau.



Todos os anos se ouve falar de “erros” neste ou naquele exame. O “erro” é outro e muito mais vasto. Ostensivamente silenciamos os fracassados. Afogamos os náufragos dos exames. Desprezamos quem falhou. Quem se foi abaixo. Quem errou. Não queremos saber deles para nada. “Estudasses”, disparamos, como se o não tivessem feito. Não há por aí nenhum pai ou mãe cujo filho ou filha se tenham esfalfado a estudar e depois a coisa correu muito mal? A única resposta que temos para quem falha num exame é “Tenta de novo”. E isso é intoleravelmente amador. Não podemos ignorar que talvez esse desfecho nos diga mais sobre a impreparação do exame, do que do examinado.



Há mais ataques de pânico nas cadeiras das escolas hoje em dia do que havia há poucos anos. Perguntem aos psicólogos escolares. Não têm mãos a medir. E não é porque os alunos não saibam ou porque não estudam. É porque têm de abandonar tudo quanto são para serem o que se pretende que sejam. E isso não pode dar bom resultado nunca.

A escola tem de assumir a sua função de construir a diferença



"Uniformizar" porque temos de dar um programa e preparar um exame não é a definição de aprender que é a única coisa para que serve o estudo. Aprender é trazer para dentro, apropriar-se do conhecimento. Que ele se torne nosso. É coisa íntima. Chama-se Eumatia. Ser eumático é ter prontidão em aprender. É isso que pretendemos criar nos nossos cidadãos. Prontidão em agir de acordo com o que sabemos. A escola tem de assumir a sua função de construir a diferença. Um professor contemporâneo deve aplicar-se em três vertentes fundamentais: científica, técnica e empática. Todos os estudos revelam que um professor fica na memória dos seus alunos pela sua metodologia em primeiro lugar e logo a seguir pela relação afectiva que estabelece com eles.



Reunir sistematicamente métricas (chamem-lhe "evidências" ou outra infelicidade qualquer) do percurso dos alunos nos momentos em que vão aprendendo é uma prática que se tem de ir tornando cada vez mais frequente. Diversificar e dar sequência aos instrumentos de avaliação é essencial. E depois, confiar nos professores. Se uma universidade quiser ter os melhores alunos, deve acreditar no longo percurso que foi certificado pelos professores do ensino básico e secundário. Esta desconfiança histórica e histérica tem de terminar.



A época de exames cria uma fantasia de objectividade que odeia a inclusão. É um exercício de veleidade segregacionista que está longe de filtrar os melhores. São peneiras de rede grossa que deixam passar em claro informações críticas que a universidade quer conhecer e que deseja estimular. A Frederica, o António, o Duarte, a Emília, o Paulo. Todos os anos as universidades perdem multidões de gente muito válida e capaz por causa dos exames sumativos.

Um exame escolar tem de servir para o mesmo que serve um exame médico



O importante nos exames não é quando são realizados e se são deste tipo ou daquele. Um exame escolar tem de servir para o mesmo que serve um exame médico. Uma radiografia mostra uma fractura num osso e ajuda-nos a perceber onde operar para que o doente possa vir a caminhar pelos seus próprios pés. Nada é mais pessoal do que um exame médico. Um electrocardiograma refere-se a um coração único. É intransmissível. Os exames escolares servem o mesmo propósito. Não servem para mais nada senão para definir uma terapêutica. Um caminho a seguir. Algo a fazer depois e por causa do exame. É um ponto de partida. Não é um ponto de chegada.



Nenhum ortopedista compara uma radiografia com outra para descobrir qual é o melhor fémur das redondezas. Ninguém pensa em uniformizar coisa nenhuma. Um exame fornece informação única para decidir o que vamos fazer daí para a frente, com essa pessoa, com essa condição, sempre com o objectivo relevante de corrigir um rumo. De identificar um tratamento, prescrever um remédio. Uma coisa é um diagnóstico, outra é um veredicto.



Enquanto o exame continuar a ser visto como um ponto final, uma pena que o réu carrega, a “culpa”, essa virgem portátil, morre solteira.