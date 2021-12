Escolas queixam-se de atrasos do SEF na emissão de vistos a estudantes dos PALOP

Várias escolas profissionais do país queixam-se dos atrasos do SEF na emissão de vistos a estudantes dos PALOP. Os estabelecimentos de ensino dizem que estes alunos são essenciais para combater o despovoamento de certas regiões.

Longe de ser a única a reclamar, a escola profissional de São João da Pesqueira, no Alto Douro, tem uma turma de 10.º ano em risco por falta de emissão de vistos.

A escola recebeu 800 candidaturas de jovens dos PALOP, mas a instituição emitiu apenas 45 declarações de estudo. Até agora, só seis alunos receberam visto e iniciaram o ano letivo.

O problema é que para os alunos em causa, a lei obriga a que pisem território até ao final do ano ou no limite, a tempo do início do 2.º período.

Dos 20 mil pedidos de vistos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu que foram emitidos cerca de 18 mil com uma taxa de indeferimento de 11%.

Na região onde também faltam alunos e mão-de-obra, a escola de São João da Pesqueira entrevistou os candidatos e as famílias e Câmara garantiu do alojamento ao transporte.

À SIC, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras garantiu que não há qualquer força de bloqueio, mas apenas cautela na emissão de vistos para evitar que alunos usem autorizações de estudo para trabalhar.