Férias de Natal começam esta sexta-feira nas escolas

Para a maioria dos alunos, esta sexta-feira começam as férias de Natal. São três semanas, que incluem a de contenção, anunciada pelo Governo para o início de janeiro.

Mesmo com restrições, algumas escolas não quiseram deixar passar em claro esta época natalícia.

Até arrancar o segundo período, ainda há 3 semanas de férias, que incluem, de 3 a 9 de janeiro, a semana de contenção, em que estarão encerradas todas as escolas, creches e ATL.

Para compensar a ausência, no início do segundo período, os alunos terão menos dois dias de férias no Carnaval e menos três na pausa da Páscoa.