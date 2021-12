Prémio Pessoa 2021: Tiago Pitta e Cunha distinguido pela defesa do mar

O presidente executivo da Fundação Oceano Azul, Tiago Pitta e Cunha, é o vencedor do Prémio Pessoa 2021. O júri destaca mais de duas décadas e meia dedicadas à defesa do mar e a importância para a agenda deste tema em Portugal e no estrangeiro.

Tiago Pitta e Cunha, jurista de 54 anos, tem dedicado quase metade da vida à defesa do mar. O vencedor da 35.ª edição do Prémio Pessoa apela a uma mudança de mentalidades que passa pela bio economia.

A Fundação Oceano Azul tem trabalhado nesse sentido. Uma organização não governamental de que é administrador executivo, existe desde 2017, altura em que começou a colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian um programa inédito À escala mundial.

O júri do prémio pessoa sublinha o trabalho de Tiago Pitta e Cunha e da Fundação Oceano Azul na preservação do ambiente marinho, através da educação, conservação e apoio à tomada de decisões, como a criação de áreas de proteção de ecossistemas.

Tiago Pitta e Cunha desempenhou cargos na ONU, na Comissão Europeia e como consultor do Presidente da República Cavaco Silva.

O especialista em assuntos do mar acredita que a conferência dos oceanos que se realiza para o ano em Lisboa pode ser um marco de mudança.

