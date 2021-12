Sogrape considera condenação da AdC "incompreensível" e vai recorrer judicialmente

A Sogrape Distribuição considerou esta sexta-feira a sua condenação pela Autoridade da Concorrência, por participação num esquema de fixação de preços de venda ao consumidor, "incompreensível" e diz que "terá, em sede de recurso judicial, a oportunidade de esclarecer os factos".

"A Sogrape Distribuição, unidade do Grupo Sogrape responsável pela distribuição dos seus produtos em Portugal, tomou conhecimento de que a Autoridade da Concorrência ("AdC") emitiu um comunicado em que informa ter imputado a um conjunto de empresas, incluindo algumas cadeias de supermercados e a Sogrape Distribuição, alegadas práticas anticoncorrenciais no setor do retalho alimentar", lê-se num comunicado, hoje divulgado.