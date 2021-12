Esta sexta-feira à noite, no aeroporto de Lisboa, as filas na zona das chegadas concentraram perto de 100 pessoas. Em causa está o controlo dos testes negativos à covid-19, exigidos pelo Governo para entrar no país.

Durante a tarde surgiram várias publicações nas redes socais de passageiros que chegaram a estar 45 minutos à espera.

A ANA, Aeroportos de Portugal, justifica os atrasos com o período de Natal em que há mais voos e mais passageiros a chegar ao país.

