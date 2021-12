Hoje no Jornal da Noite

Os jovens a cumprir pena no Centro Educativo de Santa Clara viveram uma experiência diferente. Construíram câmaras fotográficas de cartão e registaram o dia-a-dia no antigo reformatório de Vila do Conde.

"Este espaço que habito" é a Reportagem Especial para ver hoje no Jornal da Noite.

