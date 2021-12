PSP arquiva processos disciplinares a três polícias envolvidos nas agressões de esquadra de Alfragide

A PSP arquivou os processos disciplinares que tinha reaberto a três dos nove polícias envolvidos no caso das agressões na Esquadra de Alfragide. As agressões aconteceram em fevereiro de 2015, com a detenção de seis cidadãos.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública informa que foi analisado o "teor da decisão judicial" do Tribunal da Relação de Lisboa transitada em julgado. O objetivo foi perceber se trazia factos novos dos que já tinham sido analisados.

Concluiu-se que não existe factos novos "a serem disciplinarmente analisados e valorados".

Em julho de 2017, a PSP instaurou nove processos disciplinares a polícias envolvidos na ocorrência.

Em julho deste ano, "foi comunicada à PSP a decisão judicial, transitada em julgado, do Tribunal da Relação de Lisboa", informa. O tribunal absolveu seis dos polícias de todas as acusações criminais. Condenou os restantes três, que agora viram os processos disciplinares arquivados.

As agressões a um grupo de jovens da Cova da Moura aconteceram em fevereiro de 2015, com a detenção de seis cidadãos.

