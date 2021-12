SIC esteve dentro do hotel de João Rendeiro

Os enviados da SIC à África do Sul estiveram no hotel, Forest Manor Guesthouse, onde João Rendeiro estava hospedado quando foi detido na semana passada, em Durban.

O quarto onde ocorreu a detenção é um dos apenas sete de um pequeno alojamento de luxo a poucos metros da praia de Durban, na África do Sul.

O quarto fica ao fundo de um corredor. Lá dentro, há uma cama de casal, um botão de emergência na mesa de cabeceira, um roupeiro, um tocador, uma televisão, casa de banho e janela com vista para a piscina e para a enorme cerca elétrica que rodeia o alojamento.

Por todo o hotel de cinco estrelas, onde a noite custa entre 100 e 150 euros, há câmaras de videovigilância e vários botões de emergência.

O tribunal de Verulam, Durban, rejeitou libertar João Rendeiro sob caução, como pedia a defesa, enquanto decorre o processo de extradição pedida pelas autoridades portuguesas à África do Sul.

O antigo presidente do BPP vai permanecer em detenção provisória ao abrigo da convenção europeia de extradição de que Portugal e África do Sul são signatários, correndo o primeiro prazo de 12 dias para devida provisão do processo na África do Sul.

