39.º Congresso do PSD: o discurso de encerramento de Rui Rio

O presidente do PSD, Rui Rio, destacou no discurso de encerramento do 39.º Congresso do PSD, que decorreu entre sexta-feira e este domingo em Santa Maria da Feira (Aveiro), que um entendimento entre forças políticas é sempre preferível à discórdia e "mera tática partidária".

Rui Rio entrou na sala, depois da proclamação dos resultados, com todos os presentes de pé e a entoar "PSD", ao som do hino "Paz, Pão, Povo e Liberdade", tendo depois sido exibido um vídeo que terminou com o lema que hoje preenche o palco da reunião magna do PSD: "Novos horizontes para Portugal".

"Como tenho vindo a dizer, encaro como muito relevante, senão mesmo como decisivo para o futuro de Portugal, o diálogo entre partidos políticos", disse, no período dos cumprimentos, uma frase que recebeu palmas dos presentes.

Para o presidente do PSD, "a visão clubística, que trata adversários políticos quase como inimigos", não se coaduna com a forma como vê a atividade partidária.

"Existimos todos para servir Portugal, apenas nos distinguimos na forma de o fazer. Pelo que defendo que sempre que o entendimento é possível, ele é, obviamente, preferível à discórdia e à mera tática partidária de curto prazo", defendeu.

Eleições antecipadas, a consequência do "esgotamento de solução de má memória"

No discurso de encerramento, Rui Rio responsabilizou o PS e a esquerda pela realização de eleições antecipadas, que atribuiu ao "esgotamento de uma solução política de má memória".

"De má memória, porque a sua principal marca identitária era a de uma permanente aposta no presente e a de um notório desprezo pela construção de um futuro melhor e mais sólido para o nosso país", criticou Rio.

O líder do PSD lamentou que o Governo não tenha aproveitado a conjuntura económica favorável para reduzir a dívida pública. "Os larguíssimos milhares de milhões de euros que esta conjuntura permitiu pôr à disposição do Governo, foram, porém, todos delapidados com o claro objetivo do PS de conseguir obter a aprovação dos seus Orçamentos do Estado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda", acusou.

Numa das passagens muito aplaudidas da sua intervenção, hoje perante uma sala cheia, ao contrário da abertura, Rio lamentou ainda que não tenha havido verbas suficientes para apoiar as empresas na recuperação das empresas e das famílias, nem para apoiar o investimento.

"Mas não faltou dinheiro para o Novo Banco, para a TAP ou para perdões fiscais à EDP", insistiu.

Na plateia além de dirigentes e militantes sociais-democratas estão hoje o secretário-geral adjunto socialista, José Luís Carneiro, que lidera a comitiva do PS, assim como representantes do PCP, CDS, PAN, PEV e IL. Ausentes estão o Bloco de Esquerda (como acontece habitualmente nos congressos do PSD) e o Chega.

