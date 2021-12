Capitania do Funchal prolonga avisos de vento e agitação marítima forte até 2.ª feira

A Capitania do Porto do Funchal, na Madeira, prolongou os avisos de vento forte e de agitação marítima até às 06:00 de segunda-feira, anunciou este domingo a autoridade marítima regional.

Estes dois avisos vigoravam inicialmente até às 18:00 deste domingo, mas a Capitania do Funchal decidiu prolongá-los, mantendo a recomendação para que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo, refere um comunicado enviado às redações.

Os avisos têm por base as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a "situação geral do tempo (vento e mar) para a orla marítima" da Madeira.

A mesma nota indica que o vento irá soprar de sudoeste, sendo por vezes forte, enquanto as ondas podem chegar aos quatro metros na costa norte e na costa sul da região.

IPMA colocou a Madeira sob aviso laranja

O IPMA colocou a Madeira sob aviso laranja devido à previsão de chuva e trovoada a partir do final da tarde.

A costa sul e a região montanhosa do arquipélago da Madeira estão sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte e trovoada a partir do final da tarde.

Na costa sul, o IPMA alerta para a possibilidade de períodos de chuva, por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada, entre as 18:00 e as 06:00 de segunda-feira. Na região montanhosa da Madeira são também esperados períodos de chuva, por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada entre as 18:00 e as 03:00.

Para Porto Santo foi emitido um alerta amarelo devido às mesmas condições atmosféricas, entre as 21:00 e as 06:00 de segunda-feira e a ilha da Madeira está também sob aviso amarelo em diferentes zonas, o que significa que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

Na costa norte, além da precipitação, o IPMA alerta para a agitação marítima, com ondas que podem chegar aos quatro metros de altura, tal como na costa sul, onde além da agitação marítima está previsto vento forte, com rajadas até 75 quilómetros por hora.

Nas regiões montanhosas da Madeira o vento forte de sudoeste pode originar rajadas que podem atingir os 95 quilómetros por hora em vários períodos do dia.

No continente, os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa e Beja estão sob aviso amarelo devido a períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes forte e possivelmente acompanhados de trovoada a partir das 21:00.

Em Faro há ainda a previsão de ondas de sueste que podem atingir os 2,5 metros de altura durante todo o dia.

Canceladas viagens marítimas entre Madeira e Porto Santo de segunda-feira devido ao mau tempo

As viagens marítimas entre a Madeira e o Porto Santo previstas para segunda-feira foram canceladas devido ao mau tempo, anunciou a empresa Porto Santo Line, responsável pela operação do navio 'Lobo Marinho'.

Numa informação publicada na rede social 'Facebook', a empresa informa que as viagens de segunda-feira não serão realizadas "devido às más condições meterológicas que impossibilitam a atracagem do navio no Porto Santo e põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros".

Tendo em conta que o navio 'Lobo Marinho' não opera na terça-feira, para efeitos de manutenção, as próximas ligações entre as duas ilhas estão previstas para quarta-feira.

As viagens entre a Madeira e o Porto Santo deste fim de semana também já tinham sido canceladas devido ao mau tempo.