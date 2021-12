Congresso permitiu a Rui Rio "afirmar-se como líder" e colocar "todos os seus opositores debaixo da sua liderança"

Entre sexta-feira e este domingo decorreu o 39.º Congresso do PSD. Rui Rio conseguiu "cumprir os objetivos que tinha traçado para este encontro", considerou Bernardo Ferrão.

As declarações de apoio a Rui Rio por parte dos opositores surgiram este fim de semana, reforçando um "clima de unidade" entre os sociais-democratas. Bernardo Ferrão adianta que este Congresso permitiu reforçar a liderança de Rui Rio, que "ganhou tudo dentro do partido", e colocar "todos os seus opositores debaixo da sua liderança".

O outro objetivo de Rui Rio foi "afirmar-se como alternativa a António Costa" e o PSD como capaz de "tirar o PS do poder".

As críticas ao discurso de Rui Rio no encerramento do Congresso também foram alvo de análise, com especial destaque para a "criação de uma ideia de um bloco central de interesses".

