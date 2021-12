Realizou-se no sábado à noite, em Bragança, um desfile solidário de carros antigos com iluminação e decoração alusivas ao Natal.

O desfile partiu do Castelo de Bragança e percorreu as principais ruas e avenidas da cidade. Carros com mais de 30 anos exibiram as suas linhas clássicas iluminadas e decoradas com o espírito de Natal.

Os mais de 70 participantes também contribuíram com donativos para uma instituição social da cidade.