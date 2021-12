Portugal tem 33 restaurantes com estrela Michelin

Os restaurantes no Algarve, "A Ver Tavira" e "Al Sud", fazem parte dos 26 restaurantes com uma estrela Michelin. Outros sete restaurantes contam com duas estrelas no famoso guia de gastronomia.

O restaurante "A Ver Tavira" recebeu a sua primeira distinção na área após 15 anos. O peixe e marisco da Ria Formosa mereceram uma estrela Michelin. Os menus de degustação vão desde 45 euros a 120 euros.

O restaurante "Al Sud", em Lagos, conseguiram uma estrela Michelin ao fim de seis meses.

As distinções da edição do próximo ano do guia ibérico foram anunciadas no dia 14 de dezembro numa gala no auditório do Palau des Arts Reina Sofía, em Valência, perante cerca de 600 convidados, entre chefes de cozinha, responsáveis políticos, empresários e imprensa

SAIBA MAIS