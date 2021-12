Circulação na Linha do Minho cortada em Valença após colisão entre comboio e viatura

A circulação ferroviária na Linha do Minho está cortada em Valença, desde as 15:15, na sequência de uma colisão entre um comboio e um veículo ligeiro que causou um ferido, disse fonte da proteção civil.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, é ainda desconhecida a gravidade dos ferimentos da vítima.

Aquela fonte disse também ser ainda desconhecido em que sentido circulava o comboio.

O alerta foi dado cerca das 15:11. O acidente ocorreu na freguesia de São Pedro da Torre, em Valença, no distrito de Viana do Castelo. Pelas 16:00, no local encontravam-se 22 operacionais e oito viaturas.