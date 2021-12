Em Vouzela, o comércio tradicional está a ter este ano maior procura. Devido à pandemia de covid-19, são muitos os que fogem dos grandes ajuntamentos comuns nas grandes superfícies comerciais.

Para incentivar as comprar no comércio local, a autarquia de Vouzela repete a receita de anos anteriores: entrega cinquenta prémios num sorteio, onde entram todas as compras superiores a 10 euros, 80 lojas aderiram nesta terceira edição.



A chuva que veio para ficar até ao Natal pode ser o único entrave ao comércio tradicional.