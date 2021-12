Congresso do PSD: críticos internos de Rui Rio apelam à união

O 39.º Congresso do PSD realizado este fim de semana ficou marcado por um clima de paz e aclamação em torno da liderança de Rui Rio.

Os críticos sociais-democratas de Rui Rio garantem que estão com o presidente do partido para as eleições legislativas. Paulo Rangel, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz reforçaram o apoio a Rui Rio.

