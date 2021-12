Conselho de Administração do Hospital de São João pediu demissão

A Administração do Hospital de São João, no Porto, apresentou a demissão depois do incêndio de ontem à noite que matou uma pessoa.



Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração, diz que a investigação inicial afasta falhas do hospital, mas que por razões éticas resolveu avançar com o pedido de demissão.

"Apesar das causa do incêndio estarem a ser apuradas, nomeadamente através de um processo de averiguações interno, de um processo de inquérito da IGAS [Inspeção-Geral das Atividades em Saúde] e num inquérito da Polícia Judiciária - com quem estamos ativamente a cooperar - e de a averiguação inicial excluir falha infraestrutural do hospital, existe um sentido ético nas decisões e necessidades públicas que não podemos nem devemos esquecer. Pelo facto, o conselho de administração hoje [segunda-feira] apresentou à senhora ministra da Saúde o pedido de demissão", disse o presidente aos jornalistas, acrescentando que "o conselho da administração do hospital irá permanecer em funções até à decisão" de Marta Temido.

Fogo terá sido provocado por um doente que acendeu um cigarro no quarto

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abriu um inquérito para apurar as responsabilidades no incêndio no Hospital S.João.



O fogo terá sido provocado por um doente que acendeu um cigarro no quarto. Uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas no incêndio que deflagrou ontem ao final da tarde

Esta tarde, a Ministra da Saúde esteve no Centro Hospitalar e lamentou a vítima mortal.

Marta Temido desejou ainda uma rápida recuperação a todos os feridos e mostrou-se solidária com o Conselho de Administração do Hospital, com os profissionais de saúde e com todas as pessoas afetadas.

