Os homicídios ocorreram esta manhã num apartamento, na zona do Lido, zona nobre da capital madeirense. O homem, com 40 anos, terá esfaqueado a mulher e o filho de 10 anos e, de seguida, fugiu do local.

As autoridades estão agora no encalço do suspeito. A Polícia Judiciária está a recolher indícios do local do crime.