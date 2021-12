Hospital de Lamego realizou mais de 7.000 cirurgias em ambulatório

O Hospital de Lamego é um dos poucos no país que foi criado de raiz com perfil de ambulatório. Um serviço que tem permitido resolver uma boa parte das cirurgias programadas do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes. Sem internamentos, a recuperação dos doentes acontece em casa.

Este ano, o Hospital de Lamego já ultrapassou as 7.000 cirurgias, o que dá uma média diária de 20 intervenções nas mais diversas especialidades – desde oftalmologia, ginecologia ou ortopedia.

O serviço prevê dois momentos: a consulta pré-operatória e a cirurgia. Poupam-se recursos o que, em tempo de pandemia, faz ainda mais sentido. Os profissionais de saúde garantem que é seguro dar alta aos pacientes pouco depois das cirurgias.

O hospital de proximidade consegue resolver cerca de 70% das cirurgias programadas do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes, sem necessidade de internamentos.