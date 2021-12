O jornal Expresso vai passar a contar, semanalmente, com duas páginas da sátira e do humor do "Inimigo Público". A ideia de cruzar o jornalismo e o humor surgiu há 18 anos. Os protagonistas são sempre as figuras mais marcantes da atualidade.

O "Inimigo Público" tem direção de Luís Pedro Nunes e Mário Botequilha e Vitor Elias como redatores principais. Os cartoons são criados por Nuno Saraiva.

O suplemento de humor vai também estar disponível no site do Expresso.