A ministra da Saúde informou esta segunda-feira não poder aceitar o pedido de demissão apresentado pelo Conselho de Administração do Hospital de São João na sequência do incêndio que deflagrou na tarde de domingo e fez um morto e nove feridos.

Em comunicado, Marta Temido diz reconhecer o “elevado sentido ético” dos membros do Conselho de Administração do hospital ao colocarem os seus mandatos à disposição do Ministério da Saúde, mas reforça a “total confiança” que mantém no trabalho por estes desenvolvido.

“A Ministra da Saúde mantém total confiança no trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de S. João e na sua capacidade de congregar esforços para prestar os melhores cuidados de saúde às populações, pelo que não pode aceitar o pedido de demissão”, pode ler-se na nota enviada às redações.

Marta Temido lamenta a morte de uma pessoa e o sofrimento dos familiares e agradece o trabalho os profissionais de saúde e bombeiros que colocaram as suas vidas em risco para combater o fogo.

Conselho de Administração colocou mandatos à disposição

A Administração do Hospital de São João, no Porto, tinha apresentado esta segunda-feira a demissão por "razões éticas", apesar da investigação inicial afastar falhas do hospital.

"Apesar das causa do incêndio estarem a ser apuradas, nomeadamente através de um processo de averiguações interno, de um processo de inquérito da IGAS [Inspeção-Geral das Atividades em Saúde] e num inquérito da Polícia Judiciária - com quem estamos ativamente a cooperar - e de a averiguação inicial excluir falha infraestrutural do hospital, existe um sentido ético nas decisões e necessidades públicas que não podemos nem devemos esquecer. Pelo facto, o conselho de administração hoje [segunda-feira] apresentou à senhora ministra da Saúde o pedido de demissão", disse o presidente.

FOGO TERÁ SIDO PROVOCADO POR UM DOENTE QUE ACENDEU UM CIGARRO NO QUARTO

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abriu um inquérito para apurar as responsabilidades no incêndio no Hospital S.João.

O fogo terá sido provocado por um doente que acendeu um cigarro no quarto. Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas no incêndio que deflagrou ao final da tarde de domingo.

Esta tarde, a Ministra da Saúde esteve no Centro Hospitalar e lamentou a vítima mortal.

Marta Temido desejou ainda uma rápida recuperação a todos os feridos e mostrou-se solidária com o Conselho de Administração do Hospital, com os profissionais de saúde e com todas as pessoas afetadas.

MARCELO SOLIDÁRIO COM TODOS OS AFETADOS

Uma nota publicada na noite de domingo na página oficial da Presidência da República refere que Marcelo Rebelo de Sousa contactou o presidente do conselho de administração do Hospital de São João, na sequência do incêndio, exprimindo solidariedade com todos os envolvidos.

"O Presidente da República falou esta noite com o Prof. Doutor Fernando Araújo, Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, para se inteirar do incêndio desta tarde, que causou quatro vítimas, uma das quais entretanto falecida, e exprimir solidariedade com todos os afetados e respetivas famílias, mas também com os profissionais daquela unidade de saúde", lê-se no comunicado.

