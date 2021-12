Um cigarro terá estado na origem do incêndio no Hospital de São João, no Porto, que provocou um morto e quatro feridos graves. A informação é avançada pelo Jornal de Notícias. Um paciente terá acendido um cigarro dentro do quarto onde estava internado. Segundo o JN, este doente estava ligado a oxigénio e a botija acabou por explodir. A repórter Márcia Silva Gonçalves faz o ponto de situação a partir do Hospital de São João, ao início da manhã.



Dos quatro feridos com gravidade, dois entraram em paragem cardiorrespiratória mas a situação acabou por ser revertida. Há ainda cinco profissionais de saúde que tiveram de ser assistidos nas urgências.

O fogo começou perto das 18:00, no Serviço de Pneumonologia, o que obrigou à evacuação do nono piso. Por volta das 19:00, o incêndio foi dado como extinto.

O hospital está a "prestar informação e apoio psicológico às famílias das vítimas e aos profissionais", tendo apresentado "os mais sentidos pêsames à família da vítima mortal", informou o São João em comunicado.

A Polícia Judiciária esteve no local a recolher indícios para tentar perceber as causas do fogo. Ao que a SIC apurou, a PJ esteve cerca de duas horas no hospital.