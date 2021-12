Alunos do secundário passam a ter liberdade para escolher disciplinas

Os alunos do ensino secundário podem escolher as disciplinas que pretendem para o seu currículo. O despacho do Ministério da Educação deixa cair a obrigatoriedade de formação geral e permite criar turmas de anos diferentes.

A mudança acautela a situação de muitas das escolas no interior do país, que só têm disponíveis um dos quatro cursos do ensino secundário. Os alunos ficam sujeitos a procurar alternativas longe ou ficam reduzidos à oferta para a qual não estavam vocacionados.

Atualmente existem no país 95 agrupamentos, mais de 800 escolas que têm em curso planos de inovação desenvolvidos desde 2019.

As escolas assumirão a gestão de 25% da carga horária dos estudantes, que passam a distribuir o tempo por novas disciplinas ou fizeram a fusão de disciplinas já existentes.

Esta reportagem é da autoria da jornalista Elsa Gonçalves.