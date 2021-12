A circulação rodoviária está cortada esta terça-feira na Estrada Nacional (EN) 254, perto de Évora, devido a uma colisão entre um automóvel e um camião, da qual resultou um ferido grave, revelaram a GNR e Proteção Civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 09:33, ocorreu na EN 254, que liga Évora à vila de Redondo.

Segundo a fonte do CDOS de Évora, da colisão entre o automóvel e o camião que transportava cimento resultou um ferido grave, que foi transportado para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

O ferido grave era o condutor do automóvel, precisou fonte do Comando Territorial de Évora da GNR.

As operações de socorro mobilizam operacionais dos Bombeiros de Évora, da GNR e da Infraestruturas de Portugal, num total de 14 elementos, apoiados por seis veículos.