Via da direita da A1, sentido sul-norte, foi reaberta

A Autoestrada 1 continuava esta terça-feira às 18:30 com várias vias cortadas nos dois sentidos, após um acidente em Santa Iria da Azoia, tendo sido reaberta a via da direita e a berma no sentido sul-norte, disse fonte da empresa.

"No sentido norte-sul já tinha sido reaberta a via da direita e a berma. O mesmo foi feito, pelas 18:24, no sentido contrário", disse à agência Lusa a mesma fonte.

As restantes vias continuavam cortadas ao trânsito.

Pelas 12:30, um veículo pesado, com atrelado, galgou o separador central ao quilómetro 9,5, em Santa Iria da Azoia, no concelho de Loures, no distrito de Lisboa, o que obrigou temporariamente ao corte do trânsito nos dois sentidos.

Cerca das 13:40, fonte da Brisa indicou que já tinha sido restabelecida a circulação no sentido norte-sul, apenas na via da direita.

Em declarações à Lusa pelas 18:30, fonte da empresa disse que "se estima que a resolução total desta situação seja por volta das 21:30".

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa disse que o acidente não causou qualquer tipo de vítimas.

Devido a este acidente, a Brisa aconselha a que, quem circula na A1 no sentido norte-sul, saia no Carregado ou em Alverca e entre na CREL, enquanto no sentido oposto a melhor alternativa é apanhar a CREL, depois a Autoestrada 10 e entrar na A1 no nó do Carregado.

