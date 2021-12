Eduardo Cabrita assinou louvor a motoristas um dia antes da demissão

Dia 4 de dezembro, um dia antes de anunciar a demissão, o ministro Eduardo Cabrita assinou um louvor aos motoristas do Ministério da Administração Interna (MAI), incluindo Marco Pontes que foi acusado de homicídio por negligência.

No texto, o ex-ministro destaca a dedicação e sentido de responsabilidade dos funcionários no cumprimento das funções.

"No momento em que cesso funções como ministro da Administração Interna, expresso público louvor ao pessoal do apoio técnico-administrativo, do apoio auxiliar e aos motoristas do meu gabinete, pela disponibilidade, dedicação e sentido de responsabilidade que demonstraram no exercício das respetivas funções", pode ler-se no texto.