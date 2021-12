João Rendeiro vai voltar a pedir ao juiz para sair da cadeia

João Rendeiro vai voltar a pedir para sair da cadeia enquanto decorrer o processo de extradição. O ex-banqueiro vai recorrer da decisão do juiz, que lhe negou a saída em liberdade com pagamento de uma fiança, por acreditar que existe perigo de fuga.

À SIC, a advogada June Marks avança que vai interpor o recurso e que a documentação dará entrada no tribunal logo no início da próxima semana.

A defesa tinha até 31 de dezembro para interpor recurso no Tribunal Superior.

João Rendeiro tinha proposto pagar uma caução de 2.200 euros para ficar em liberdade enquanto decorre o processo de extradição.

Caso o recurso seja negado, Rendeiro tem mais dois tribunais superiores para onde pode recorrer.

As autoridades portuguesas têm até finais de janeiro para enviar a documentação para África do Sul, mas já se comprometeram a enviar até ao final do ano.

João Rendeiro encontra-se detido na prisão de Westville há uma semana. À SIC, a advogada de defesa avisa que o arguido encontra-se bem e não se voltou a queixar de ter sido ameaçado na cadeia.

