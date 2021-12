Motorista do ex-ministro Eduardo Cabrita vai continuar a conduzir os veículos do ministério

O motorista do ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai continuar a conduzir os veículos do ministério pelo menos até à tomada de posse do novo Governo.

A decisão foi da atual ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, que reintegrou o funcionário.

O motorista foi recentemente acusado do crime de homicídio negligente, no acidente na A6 que resultou na morte de um funcionário de manutenção das autoestradas.

