As contradições na exoneração do almirante Mendes Calado

O Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA) exonerado, António Mendes Calado, diz que não deixa o cargo por vontade própria, desmentido o Presidente da República. Em setembro, Marcelo tinha dito que o almirante estaria disponível para abdicar de parte do mandato de dois anos. O Chefe de Estado vai dar posse a Gouveia e Melo na próxima segunda-feira.

Quando surgiu a notícia de que Mendes Calado seria afastado do cargo de CEMA e substituído pelo antigo coordenador da task force para a vacinação, o almirante não disse uma palavra sobre o assunto. Quando participou, com Marcelo, numa cerimónia, no dia 4 de outubro, nenhum dos dois prestou declarações sobre o assunto.

Na hora da saída, Mendes Calado fez questão de gravar um vídeo, que foi publicado na página da Marinha, onde garante que não sai por vontade própria. O almirante era contra a reforma das leis orgânicas das forças armadas – que foi aprovada em novembro. Marcelo diz que essa posição é o pretexto para a exoneração.

Na nota publicada na página da Presidência é referida a disponibilidade manifestada pelo CEMA, a quem se agradece e louva pela carreira brilhante e condecorada com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.

Henrique Gouveia e Melo foi a proposta apresentada pelo Governo e que Marcelo aceitou. O vice-almirante irá tomar posse na próxima segunda-feira pelas 15:00, sendo promovido a almirante.