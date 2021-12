Sugestões para inovar no menu da ceia de Natal

São muitas as tradições culinárias na mesa natalícia em Portugal. Mas há também quem goste de inova. A SIC deixa algumas sugestões para que o menu da consoada e o dia de Natal seja diferente.

Entre as sugestões não falta o bacalhau, mesmo que com um toque diferente: confitado em azeite e batata a murro. E para quem deseje aventurar-se além do peru, pode ceder à criatividade e assar um galo capão com batatinhas, seguindo a receita que se costuma usar para o leitão.

Uma viagem nos sabores que abre portas ao imaginário comum, até com uma sapateira. E na hora dos doces, porque não expandir horizontes com as rabanadas.

SAIBA MAIS: