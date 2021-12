Da origem do presépio ao pedido do cardeal patriarca de Lisboa

Na habitual mensagem de Natal, o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, pede aos cristãos que olhem para o presépio como um símbolo de vida, encontrando a grandeza dos gestos nas pequenas coisas.

Conta a história que, em 1223, São Francisco de Assis recriou, pela primeira vez, o nascimento de Jesus com personagens confecionadas com argila. O objetivo era traduzir um episódio da Bíblia que era inacessível aos olhos de uma maioria de camponeses analfabetos.

"A lição do presépio, de um Deus representado assim numa criança que nem sequer nasce numa casa normal, porque não havia lugar para ela na hospedaria e teve que nascer precisamente aí, numa manjedoura, num presépio... tudo isto é uma lição enorme", que dá ao cristão "outra maneira de ver a vida, de estar atento às coisas e à grandeza delas na mais pequena e mais frágil das circunstâncias", disse o cardeal Manuel Clemente.

O pedido da tradicional mensagem de Natal do cardeal patriarca de Lisboa é que se encontre, no símbolo de uma criança deitada numa manjedoura, a simbologia de um permanente modo de vida. E dá exemplos de quem, pela persistência e com pequenos gestos, mudou a vida dos que mais precisam – seja através de apoio aos sem-abrigo, ou na criação de um grupo de apoio a mães com dificuldades físicas e mentais.