Força Aérea escoltou o Pai Natal durante a passagem por Portugal

Na noite de consoada, Portugal foi visitado por uma das celebridades mais importantes em todo o mundo: o Pai Natal. E para que não houvesse atrasos, o homem das barbas brancas foi escoltado pela Força Áerea Portuguesa.

Depois de um ano inteiro na Lapónia, na Finlândia, sempre a trabalhar na fábrica dos brinquedos, tudo tem de estar pronto no dia 24 de dezembro.

Nada pode falhar e o Pai Natal não se pode atrasar porque as crianças de todo o mundo esperam pela sua chegada. Mas por vezes as renas perdem-se no caminho e isso provoca atrasos.

Para evitar que isso acontecesse na passagem por Portugal, a Força Áerea Portuguesa tinha tudo preparado para ajudar o Pai Natal. E ontem, pelas 22:00, o trenó do velho das barbas brancas foi detetado nos radares.

Começava a tão aguardada missão: a escolta ao Pai Natal e dois F-16 foram de imediato ao encontro do trenó.

A missão foi bem sucedida e passados poucos minutos, o Pai Natal seguiu para outro país.