Demissão em bloco no Hospital da Póvoa põe em causa serviço de urgências, alerta sindicato

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) não tem dúvidas que a demissão em bloco no Hospital da Póvoa põe em causa as urgências e os doentes terão agora de ser desviados para outros locais.



À SIC Notícias, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM diz que a falta de médicos é um problema estrutural que se estende a vários hospitais.

"Está marcada para a próxima segunda-feira uma reunião com o porta-voz da iniciativa, estando igualmente previsto encontro com os chefes da equipa de urgência, no sentido de serem encontradas soluções e na expectativa de que as dificuldades sentidas, ao nível de Recursos Humanos, possam ser -- em conjunto -- ultrapassadas", lê-se na nota da instituição de saúde.