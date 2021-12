O dia de trocar as prendas de Natal foi marcado pela chuva na cidade do Porto, o que levou poucos a aventurarem-se esta manhã pela rua de Santa Catarina.

Quem não teve coragem de sair de casa terá até ao dia 31 de janeiro para trocar as prendas. Um prolongamento do prazo, aprovado em Conselho de Ministros no âmbito das medidas de contenção.

SAIBA MAIS