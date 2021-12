Um morto e dois feridos graves em despiste no Barreiro

Um homem de 21 anos morreu este domingo e outros dois ficaram feridos com gravidade na sequência do despiste de um veículo ligeiro de passageiros, no Barreiro (Setúbal) disseram fontes dos bombeiros e da GNR´à agência Lusa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta para o acidente, que ocorreu no Itinerário Complementar (IC) 21, junto à avenida Bocage, foi dado pelas 03:29.

A mesma fonte acrescentou que os dois feridos graves foram transportados para o hospital do Barreiro.

Para o acidente foram mobilizados 17 operacionais, auxiliados por nove veículos, entre os quais uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).