"Acho ridículo" que processo EDP "vá ser distribuído a um juiz que nunca teve o caso"

Ricardo Costa, da SIC, considera que o processo EDP sair das mãos do juiz Carlos Alexandre para ir a sorteio tem "um lado bom". No entanto, destaca que traz várias dúvidas.

"Isso tem um lado bom porque era um modelo meio estranho, com dois juízes com visões totalmente diferentes. Mas traz várias questões: vão sortear os processos todos, incluindo processos que já estiveram nas mãos de outros juízes", diz.

Na SIC Notícias, afirma que o caso EDP é "polémico" e que andou dividido entre os juízes Ivo Rosa e Carlos Alexandre.

"Acho ridículo que esse processo vá ser distribuído a um juiz que nunca teve um caso", considera, acrescentando que são processos com "milhares e milhares de páginas em anexo".

Redistribuição de processos

O processo EDP vai sair das mãos do juiz Carlos Alexandre para ir a sorteio. O Conselho Superior da Magistratura decidiu redistribuir os processos do juiz Ivo Rosa que tinham passado para o colega.

Vai mudar o funcionamento do Tribunal Central de Instrução Criminal que passa a ter sete juízes. O juiz Ivo Rosa fica em exclusivo com o processo BES, o octapharma e a Operação Marquês. Os restantes processos, incluindo o EDP, são redistribuídos por sorteio.

Este mês, o juiz Carlos Alexandre tinha ordenado a prisão domiciliária ao ex-ministro Manuel Pinho, no âmbito do caso EDP. Ao que a SIC apurou, o desagrado com a reorganização do Tribunal Central poderá levar à saída de Carlos Alexandre.

