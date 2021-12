Administração do Hospital da Póvoa de Varzim assume compromisso de resolver falta de médicos

Depois da demissão dos chefes de urgência, houve reunião. O Sindicato Independente dos Médicos garante que a administração do Hospital da Póvoa de Varzim assumiu o compromisso de tentar resolver o problema da falta de médicos.

A administração do Centro Hospital Póvoa de Varzim/Vila do Conde passou o dia em reuniões, mas não terá conseguido que os chefes de equipa da urgência, que se demitiram na sexta-feira, voltassem atrás na decisão.

A falta de meios humanos foi um dos motivos que levaram ao pedido de demissão.

O Sindicato Independente dos Médicos também esteve reunido com a administração do Centro Hospitalar e adianta que, do encontro, saiu um compromisso: tentar resolver o problema da falta de médicos. Mas o sindicato deixa um alerta: contratação de tarefeiros não resolve o problema.

De visita ao Norte, a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, foi questionada sobre a situação no Hospital da Póvoa de Varzim e pediu mais investimento no setor.

Entretanto, em comunicado, o hospital adianta que vai prosseguir as conversas com os chefes demissionários que continuam, para já, em funções.

