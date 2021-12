Administração do Hospital da Póvoa de Varzim reúne-se com chefes de urgência 

A administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde vai reunir-se esta segunda-feira com os chefes de urgência que se demitiram.

O objetivo da reunião é tentar convencer os chefes de urgência a recuarem na decisão.

Na altura, os médicos justificaram essa decisão com a falta de recursos humanos.

Apesar da demissão, a administração hospitalar garante que o serviço de urgência continua a funcionar em pleno e que os profissionais se mantêm em funções.

Saiba mais: