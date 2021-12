Juiz Carlos Alexandre poderá sair do Tribunal Central de Instrução Criminal

O juiz Carlos Alexandre pode vir a abandonar o Tribunal Central de Instrução Criminal depois de uma nova regra que lhe retira processos como o da EDP.

O Conselho Superior da Magistratura ordenou um sorteio de todos os casos do juiz Ivo Rosa, que ficou com os processos BES, Máfia do Sangue e Operação Marquês.

Ao que a SIC apurou, o desagrado com a reorganização do "Ticão" poderá levar à saída de Carlos Alexandre, que já poderia ter subido, há anos, para a Relação de Lisboa.

A acontecer, a promoção só poderá ocorrer em 2023, um ano depois das mudanças no "Ticão", que publicamente já motivaram críticas do juiz Ivo Rosa.

