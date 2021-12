Na véspera de Natal, a SIC terminou o dia a liderar com 18,7% de share. No dia de Natal, as famílias portuguesas voltaram a preferir o canal de Paço de Arcos que atingiu os 20,2% de share em relação à concorrência.

No entretenimento, "A Máscara" foi o programa mais visto, já na informação, a preferência dos portugueses foi para o "Jornal da Noite".